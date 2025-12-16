На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России обвинили Британию в распространении неверных сведений о работе Трампа по Украине

СВР: Британия доводит до ЕС ложь о стремлении Трампа договориться с РФ из выгоды
Великобритания недостоверно утверждают, что Россия якобы обещала США направить замороженные Европейским союзом российские активы на совместные проекты. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники Великобритании доводят до евродепутатов недостоверные сведения о том, что президент США Дональд Трамп якобы пытается достичь компромисса с Россией в погоне за финансовой выгодой. Москва якобы обещала Вашингтону направить принадлежащие ей суверенные активы, замороженные в Европе, на реализацию совместных проектов.

«Это, мол, является для Трампа важным стимулом в плане продвижения согласованной с Россией мирной инициативы по Украине», — говорится в заявлении СВР.

16 декабря Европейские лидеры по итогам переговоров в Берлине опубликовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины. В документе есть пункт об инвестициях «в будущее процветание Украины», включая выделение значительных средств на восстановление страны и компенсацию ущерба со стороны России за счет замороженных активов. Европейские лидеры решительно поддержали вступление Украины в ЕС.

Ранее Сергей Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови».

