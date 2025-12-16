Итальянский тренер заявил, что в начале XXI века выиграл РПЛ со «Спартаком»

Итальянский тренер Невио Скала заявил, что выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ), хотя руководил командой в 2004 году и был уволен до конца сезона, передает Corriere della Sera.

«Я выиграл Межконтинентальный кубок в Германии с дортмундской «Боруссией», Кубок Ататюрка в Турции с «Бешикташем», чемпионат и Кубок Украины с «Шахтёром», а также чемпионат России с московским «Спартаком», — сказал Скала.

В 2004 году «Спартак» занял в РПЛ восьмое место.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

