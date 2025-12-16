Зорькин из «Не родись красивой» не собирается «выращивать бессмысленных принцесс» из дочерей

Актер из сериала «Не родись красивой» Артем Семакин рассказал «Газете.Ru», что воспитывает дочерей в «строгой нежности». Он считает, что к девочкам нельзя относиться как к принцессам, так как в будущем им будет сложно столкнуться с реальными проблемами.

На Comic Con Игромир 2025 в Москве Артем Семакин признался, что сейчас все его внимание сосредоточено на младшей дочери, так как старшая уже сама строит свою жизнь.

«Я за строгую нежность. Я не собираюсь выращивать бессмысленных принцесс, которые потом требуют от реальности чего-то невыполнимого. Хочется, чтобы человек разумно подходил ко всем своим шагам, мыслям и чувствам в жизни. Это я говорю о младшей, потому что старшая уже проходит взрослую жизнь. Мы же не воспитатели, дети нам не принадлежат, их можно только чуть-чуть направить в какую-то сторону. Я надеюсь, что у меня будет получаться направлять ее в ту сторону, в которую надо», — поделился актер.

У Артема Семакина две дочери от разных женщин. Софья родилась в первом браке с актрисой Анастасией Миляевой. Актер мало уделял девочке внимания в детстве, из-за чего сильно жалел. А в 2022 году стало известно, что он стал отцом во второй раз — дочь Серафиму от него родила Татьяна Бабушкина.

