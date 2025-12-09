На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о разрушении Европы

Трамп: Европа разрушается из-за роста военных расходов и помощи Украине
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается в связи с ростом военных расходов стран НАТО и финансовыми затратами на поставки вооружения Украине.

«Когда мы [США] отправляем что-то, НАТО это оплачивает, и, как я понимаю, передает Украине. Но Европа разрушается», — сказал американский лидер.

По мнению Трампа, если Европа продолжит в том же духе, то многие ее страны будут нежизнеспособными.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что некоторые европейские лидеры сами разрушают свои государства. В частности, он упомянул миграционную проблему. По словам Трампа, с ней успешно справляется премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Но большинство европейских государств — они разлагаются», — заключил он.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил европейские страны о риске окончательно «похоронить» свои экономики в случае, если они продолжат идти по пути Гитлера и активно наращивать свои военные возможности. Политик напомнил лидерам ЕС, что в свое время немецкий диктатор пришел к власти «именно с жесткими милитаристскими лозунгами». Медведев предупредил, что современная Европа также может столкнуться с установлением диктаторских режимов.

Ранее Путин рассказал об ответе России на милитаризацию Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами