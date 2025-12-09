Президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается в связи с ростом военных расходов стран НАТО и финансовыми затратами на поставки вооружения Украине.

«Когда мы [США] отправляем что-то, НАТО это оплачивает, и, как я понимаю, передает Украине. Но Европа разрушается», — сказал американский лидер.

По мнению Трампа, если Европа продолжит в том же духе, то многие ее страны будут нежизнеспособными.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что некоторые европейские лидеры сами разрушают свои государства. В частности, он упомянул миграционную проблему. По словам Трампа, с ней успешно справляется премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Но большинство европейских государств — они разлагаются», — заключил он.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил европейские страны о риске окончательно «похоронить» свои экономики в случае, если они продолжат идти по пути Гитлера и активно наращивать свои военные возможности. Политик напомнил лидерам ЕС, что в свое время немецкий диктатор пришел к власти «именно с жесткими милитаристскими лозунгами». Медведев предупредил, что современная Европа также может столкнуться с установлением диктаторских режимов.

