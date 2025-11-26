Трамп заморозил все инвестиции в ЮАР

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил, что все американские субсидии ЮАР будут немедленно прекращены.

«Южная Африка продемонстрировала миру, что они не заслуживают членства ни в одном международном клубе, и мы собираемся немедленно прекратить все субсидии в ЮАР», — подчеркнул Трамп.

Таким образом американский лидер отреагировал на отказ Южно-Африканской Республики передать председательство в «Большой двадцатке» США. Также в качестве ответной меры Трамп решил отказать ЮАР в праве присутствовать на саммите «Двадцатки» в «великом городе Майами» в 2026 году.

Трамп обвинил правительство ЮАР в том, что оно «отказывается признать или устранить ужасные нарушения прав человека, которые пережили африканеры и другие потомки голландских, французских и немецких поселенцев». По его словам, The New York Times и другие «поставщики фейковых новостей» являются лжецами и лицемерами, поскольку не освещают данный вопрос, а потому должны покинуть медиасферу.

США бойкотировали саммит G20 в Йоханнесбург (ЮАР), который проходил 22-23 ноября. Трамп заявлял, что ни один представитель правительства не приедет туда, где нарушают права белого населения. Вашингтон также отказался признавать коллективную декларацию саммита.

Ранее на саммите G20 забыли отключить звук на закрытом выступлении главы ЮАР Рамафосы.