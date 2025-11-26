На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заморозил все инвестиции в ЮАР

Трамп объявил о немедленном прекращении субсидий ЮАР
true
true
true
close
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил, что все американские субсидии ЮАР будут немедленно прекращены.

«Южная Африка продемонстрировала миру, что они не заслуживают членства ни в одном международном клубе, и мы собираемся немедленно прекратить все субсидии в ЮАР», — подчеркнул Трамп.

Таким образом американский лидер отреагировал на отказ Южно-Африканской Республики передать председательство в «Большой двадцатке» США. Также в качестве ответной меры Трамп решил отказать ЮАР в праве присутствовать на саммите «Двадцатки» в «великом городе Майами» в 2026 году.

Трамп обвинил правительство ЮАР в том, что оно «отказывается признать или устранить ужасные нарушения прав человека, которые пережили африканеры и другие потомки голландских, французских и немецких поселенцев». По его словам, The New York Times и другие «поставщики фейковых новостей» являются лжецами и лицемерами, поскольку не освещают данный вопрос, а потому должны покинуть медиасферу.

США бойкотировали саммит G20 в Йоханнесбург (ЮАР), который проходил 22-23 ноября. Трамп заявлял, что ни один представитель правительства не приедет туда, где нарушают права белого населения. Вашингтон также отказался признавать коллективную декларацию саммита.

Ранее на саммите G20 забыли отключить звук на закрытом выступлении главы ЮАР Рамафосы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами