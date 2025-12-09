Обматерившую феминисток Брижит Макрон сняли на видео

Первая леди Франции Брижит Макрон оказалась в центре скандала после того, как грубо высказалась о феминистках, выступавших против изнасилования. Об этом сообщает France 24.

В воскресенье, 7 декабря, супруга президента Франции посетила концерт комика Ари Абиттана, чье выступление в субботу сорвала группа активисток. В сети появилось видео, как Брижит разговаривает с юмористом за кулисами. Он признался ей, что ему «страшно» выходить на сцену. В ответ Макрон нелестно высказалась в адрес феминисток.

«Если эти грязные с***** здесь, мы их выгоним!» — сказала первая леди, после чего оба посмеялись.

Команда Макрон попыталась оправдать поведение Брижит, отметив, что она раскритиковала радикальные методы феминисток. Однако это не спасло положение супруги президента. Феминистская группа, стоящая за субботней акцией #NousToutes («Все мы») в своей группе в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) превратила оскорбление Макрон в хэштег. Многие пользователи соцсети использовали его, чтобы поддержать феминисток.

