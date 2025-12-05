На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США спрогнозировали конфликты в Индо-Тихоокеанском регионе

США: Индо-Тихоокеанский регион станет полем ключевых геополитических сражений
Emily Elconin/Reuters

Руководство Соединенных Штатов считает, что Индо-Тихоокеанский регион станет полем одних из ключевых геополитических и экономических столкновений в XXI веке. Об этом свидетельствует новая Стратегия нацбезопасности США, опубликованная Белым домом.

Согласно документу, Индо-Тихоокеанский регион в настоящий момент уже является источником почти половины мирового ВВП. Отмечается, что этой доле предстоит возрасти в течение текущего века.

«Это означает, что Индо-Тихоокеанский регион уже является и будет продолжать оставаться одним из ключевых экономических и геополитических полей сражений столетия», — сказано в обновленной стратегии.

Соединенные Штаты обновили свою Стратегию национальной безопасности. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пентагон заключил контракты на поставки оружия в Индо-Тихоокеанский регион.

