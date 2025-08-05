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Пентагон заключил контракты на поставки оружия в Индо-Тихоокеанский регион

Пентагон потратит $300 млн на усиление присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе
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Depositphotos

Минобороны США заключило контракты на сумму почти $300 млн на закупку военной техники для корпуса морской пехоты в рамках стратегии по наращиванию присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Пентагона отмечается, что компания BAE Systems Land & Armaments LP (штат Мичиган) получила дополнительный заказ на $181,1 млн в рамках ранее подписанного контракта. Речь идет о поставке 31 боевой амфибийной машины ACV-30, оснащенной 30-миллиметровой автоматической пушкой.

Еще $117,9 млн направят норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace на закупку 101 дистанционно управляемой турели Medium Caliber Cannon Protector.

В конце июня американский президент Дональд Трамп запросил у конгресса США порядка $1,01 трлн на оборонный бюджет в 2026 финансовом году. Он подчеркнул, что больше денег на содержание армии ранее не выделял никто.

До этого министр обороны Пит Хегсет США сообщил о планах изменить схему размещения американских военных контингентов в мире с целью усилить защиту границы с Мексикой и увеличить присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что США требуют от Японии и Австралии четкой позиции на случай конфликта с КНР из-за Тайваня.

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