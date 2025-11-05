На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России объяснили причину упадка отношений с Западом

Рябков: состояние отношений РФ и Запада вызвано нежеланием слышать Москву
Roman Naumov/Global Look Press

Текущее состояние отношений России и Запада стало следствием его экспансии на Восток и полного игнорирования интересов Москвы, в том числе в области безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

«Нынешнее состояние отношений России с Западом имеет свою предысторию и довольно глубокие причины. Главная из них - это западная экспансия, военная, экономическая, культурная, идеологическая, на восток к границам нашей страны, на постсоветское пространство», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что экспансия происходила на протяжении нескольких десятилетий при полном игнорировании интересов России. Москва неоднократно призывала Запад урегулировать противоречия, прежде всего европейскую безопасность, напомнил замглавы МИД РФ.

До этого экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что политика Соединенных Штатов продиктована целью «опустошить и уничтожить» Россию. Эксперт призвал восстановить хорошие отношения с Москвой. По его словам, США нужно вернуться к роли «научно-промышленной державы, повысить уровень жизни и выбраться из пропасти, в которую мы скатились».

Ранее Захарова окрестила Украину «камнем» на шее Европы.

