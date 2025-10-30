На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что Запад «бессмысленно запугивает Россию ядерной зимой»

Депутат Шеремет: только простой народ на Западе может спасти мир от ядерной войны
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Заявления Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний США бессмысленны и спровоцируют очередную гонку вооружений. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. Так он ответил на вопрос, сдвинулись ли стрелки часов «Судного дня» ближе к апокалипсису.

«Суверенная, многонациональная Россия, последовательно отстаивающая свои интересы, при этом ответственно придерживающаяся международных договоренностей, у безответственного Запада, тяготеющего к антидемократической гегемонии и однополярным отношениям, всегда вызывала неконтролируемую агрессию и зависть, становясь костью в горле. На протяжении многих поколений они физически пытались ее уничтожить, но на их пути всегда вставал высокий боевой дух и непобедимое оружие русских воинов. В современных реалиях можно провести параллели с нашим великим прошлым, где коллективный Запад снова на всех фронтах терпит поражение, так и не достигнув анонсированного им экономического и военно-политического крушения сплоченной России», — высказал мнение депутат.

Заявления об испытаниях ядерного вооружения сдвигают стрелки часов «Судного дня», считает Шеремет.

«Пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, искусно сгущая краски и бессмысленно запугивая нас грядущей ядерной зимой, они фактически снова инициируют на долгие десятилетия новый этап гонки вооружений в надежде превзойти русское, непобедимое оружие. Учитывая сказанное, остается надежда на простой народ западных стран, который не позволит слетевшим с катушек доморощенным политиканам играть их судьбами и судьбами их детей, стремясь в безумном реваншистском порыве свести стрелки часов «Судного дня»», — заключил он.

Президент США Дональд Трамп после испытания российской ракеты на ядерном топливе «Буревестник» пригрозил отправить атомную подлодку к берегам России. После испытаний Россией подводного аппарата «Посейдон» президент США заявил о возможном возобновлении ядерных испытаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» не были ядерными. Представитель Кремля добавил, что это «развитие системы обороны России».

Ранее полковник Ходаренок заявил, что ядерные испытания США проведут под землей.

