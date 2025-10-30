Военный эксперт рассказал, зачем Европа срочно готовит план по переброске военной техники

Программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Европе принималась еще в первый президентский срок Дональда Трампа, на нее были выделены деньги НАТО, но реализовано ничего не было. Об этом «Газете.Ru» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Программу по модернизации транспортной инфраструктуры Европы финансировали из бюджета Североатлантического альянса, соответственно деньги туда вкладывали и США, как член НАТО. Эта программа должна была сделать транспортную логистику удобной для переброски военной техники к восточным границам альянса, то есть к западным границам России. Должны были быть построены новые дороги, мосты, железные дороги, железнодорожные мосты, транспортные узлы, все уже было согласовано, выбрано несколько основных магистралей. Деньги были освоены, а ничего как как такового сделано не было», — сказал военный эксперт.

По его мнению, как только Дональд Трамп вернулся в Белый дом, он мог потребовать от европейских членов НАТО отчета о проделанной работе.

«Срочно потребовались разворованные уже деньги, поэтому в Европе вновь придумали угрозу в виде скорой войны с Россией, потому что европейцы понимают, что, если деньги они не найдут и не начнут что-то делать, то Трамп сильно разозлится», — заключил Леонков.

Газета The Financial Times (FT) сообщила, что Европейская комиссия совместно с правительствами стран-членов НАТО разрабатывает план по использованию транспорта для переброски военной техники в случае конфликта с РФ.

