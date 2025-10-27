На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Камеруне избран старейший президент в мире

WP: президентом Камеруна восьмой раз стал 92-летний Поль Бийя
Sunday Alamba/AP

В Камеруне на восьмой срок переизбрался 92-летний глава государства Поль Бийя. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Согласно официальным данным, 92-летний Бийя набрал 53,66% голосов, что позволяет ему оставаться у власти до 99 лет. Его ближайшего соперника Иссу Тчирому Бакари поддержали 35,19% камерунцев. Явка составила 57,7%. Инаугурацию Бийи проведут в столице Камеруна Яунде 6 ноября.

О своем решении вновь выдвинуться на пост президента Бийя сообщил в июле. Всего вместе с действующим президентом в выборах участвовали 13 человек.

Поль Бийя возглавляет Камерун с 1982 года. С тех пор ему удается прочно удерживать власть. В 2008 году он отменил ограничение на количество президентских сроков. С 1960 года, когда Камерун обрел независимость, в стране сменилось всего два президента.

Ранее дочь главы Камеруна резко высказалась в адрес отца перед выборами.

