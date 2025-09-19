Дочь главы Камеруна резко высказалась в адрес отца перед выборами

Дочь президента Камеруна призвала не голосовать за него на выборах

Дочь действующего президента Камеруна Поля Бийя Бренда обратилась к гражданам страны с призывом не голосовать за ее отца на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RFI.

На своей странице в TikTok Бренда Бийя опубликовала видеообращение, где заявила, что он заставил страдать не только свой народ, но и свою семью.

«Не голосуйте за Поля Бийя, - говорит она. - Он заставил страдать многих людей, включая собственную семью. Надеюсь, у нас будет другой президент», — сказала она.

Позже в аккаунте дочери президента Камеруна данное видео стало недоступно.

27-летняя Бренда Бийя популярна своим эксцентричным поведением и некоторое время живет отдельно от своей семьи.

Всего у 92-летнего Поля Бийя трое детей, а Бренда является единственной дочерью.

В январе 2025 года стало известно, что Поль Бийя официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы государства, которые должны состояться 12 октября текущего года.

Всего до участия в выборах избирком страны допустил 13 человек, включая Поля Бийя, который непрерывно находится на посту главы государства уже 43 года.

Ранее сообщалось, что Поль Бийя может править до 99 лет.