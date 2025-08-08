Старейший лидер в мире может остаться у власти почти до ста лет

Уже ставший старейшим лидером в мире президент Камеруна Поль Бийя может править до 99 лет в случае победы на президентских выборах 12 октября. Об этом пишет «Би-Би-Си».

Если Бийя будет избран, он пойдет уже на восьмой срок. Помимо Бийи, в выборах будут участвовать еще 12 претендентов на пост главы государства. Еще 71 кандидат был дисквалифицирован. В частности, лидер оппозиции Морис Камто был исключен из списка кандидатов решением конституционного совета страны под предлогом внутренних разногласий в выдвинувшей его партии. Сам Камто назвал это решение властей политически мотивированным.

Сейчас основными соперниками Бийи на выборах являются 78-летний глава Национального союза за демократию и прогресс Белло Буба Майгари, который возглавлял правительство во время первого президентства Бийи в 1982 году, 75-летний глава Национального фронта спасения Камеруна Исса Чирома Бакари, 52-летний лидер Социально-демократического фронта Джошуа Осих, 72-летний сын бывшего премьер-министра Западного Камеруна Акере Муна и 38-летний глава Партии национального примирения Камеруна Кабрал Либии.

92-летний президент Бийя выдвинул свою кандидатуру на новый срок 14 июля.

Бийя бессменно возглавляет страну более 40 лет, с тех пор, как его предшественник и первый президент Камеруна Ахмаду Бабатура Ахиджо в 1982 году ушел в отставку по состоянию здоровья. Он становился главой государства в общей сложности семь раз. Дольше него на президентском посту находится лишь лидер Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, пришедший к власти еще в 1979 году. Еще одним политическим старожилом является президент Конго Дени Сассу-Нгессо, возглавляющий страну с пятилетним перерывом с 1978 года.

Ранее лидер Мали продлил срок своих полномочий как минимум на 5 лет.