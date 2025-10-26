Украина переняла у стран Прибалтики практику дегуманизации русскоязычного населения. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, чьи слова приводит ТАСС.

Косачев отметил, что все больше европейских государств, заботящихся о своем суверенитете и осознающих собственные национальные интересы, начинают понимать, в какую ловушку их завели наиболее агрессивные и антироссийски настроенные члены НАТО и Евросоюза.

«Три балтийские страны, которые дегуманизировали, расчеловечили часть своего собственного населения, я имею в виду русских и русскоязычное население. Они пытаются навязывать эту порочную практику другим странам. В последнюю очередь Украине», – подчеркнул Косачев.

Он выразил уверенность в том, что будущие поколения жителей этих стран дадут «справедливую оценку тем бедам, ошибкам и преступлениям», которые совершило нынешнее руководство.

3 октября известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что украинскому руководству необходимо прекратить игнорировать случаи дискриминации в отношении русскоязычного населения. Он призвал показательно привлекать к ответственности виновных в подобных инцидентах.

Ранее власти Украины решили исключить русский язык из списка языков, нуждающихся в особой защите.