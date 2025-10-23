Захарова сообщила о дипфейке с Путиным на выборах в Камеруне

Захарова: дипфейк с Путиным в Камеруне использовали для поддержки оппозиции

На выборах в Камеруне использовался дипфейк с президентом России Владимиром Путиным для поддержки оппозиционного кандидата. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Я хочу, во-первых, сказать, что действительно в камерунском сегменте этой социальной сети появилось примитивно состряпанное дипфейковое нечто с видеоизображениями президента России, который якобы выражает поддержку оппозиционному кандидату», — рассказала она.

По словам дипломата, выборы в Камеруне проводились 12 октября. Захарова отметила, что фейк является классическим и носит грубоватый характер.

Видео было создано с помощью искусственного интеллекта, который, по мнению представителя МИД, целенаправленно распространили в камерунское цифровое пространство перед официальным оглашением результатов.

Захарова подчеркнула, что российская сторона осуждает злонамеренное использование технологий. Подобные публикации должны тщательно проверяться перед распространением и публикацией, напомнила она.

До этого глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выразила уверенность, что в будущем применение искусственного интеллекта (ИИ) для создания дипфейков в электоральной сфере будет нарастать.

Ранее депутат ГД попросила РКН удалить ИИ-видео с якобы ее высказываниями.