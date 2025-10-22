В Курской области сократили штат министров

Губернатор Курской области Александр Хинштейн реформировал правительство региона. Кадровые перестановки затронули как министерства, так и заместителей, написал в своем Telegram-канале глава региона.

В рамках реформы планируется упразднение, объединение и переформирование в более низкие структуры, уточнил Хинштейн. Он также напомнил, что Курская область является одним из лидеров в в стране по количеству министерств — 24, после реформы их станет 17.

Основным стало объединение министерства строительства с министерством восстановления и развития приграничья в единый орган — министерство строительства, восстановления и развития приграничья. Губернатор отметил, что данное решение связано с переходом от проектной работы к практическому восстановлению приграничных территорий. Кроме того, в результате слияния профильных ведомств создано министерство градостроительной политики, имущественных и земельных отношений — министерства градостроительства и архитектуры с министерством имущества.

Хинштейн также изменил структуру своих заместителей: вместо шести замгубернатора и пяти заместителей председателя правительства теперь будет восемь замгубернаторов. Глава региона полагает, что это устраняет дуализм функций.

Ранее в Курске назначили нового мэра.