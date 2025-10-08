В Курске назначили нового мэра

На 26-м внеочередном заседании Курского городского Собрания VII созыва депутаты единогласно избрали новым мэром областного центра Евгения Маслова. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

В комиссию по отбору кандидатов поступило пять заявок. После собеседований комиссия определила претендентов с наибольшим количеством баллов, и губернатор Курской области Александр Хинштейн внес на рассмотрение горсобрания кандидатуры Маслова, руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», и главы Рыльского района Андрея Белоусова.

Оба претендента представили депутатам свои программы развития города, после чего состоялось тайное голосование. По его итогам мэром Курска был избран Евгений Маслов.

Губернатор Хинштейн поздравил Маслова с назначением, отметив, что на нового мэра возложена большая ответственность. Он подчеркнул важность подготовки к 1000-летию города, а также поставил задачу навести порядок и вдохнуть новую жизнь в Курск, выразив надежду на плодотворную работу мэра в команде.

