На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курске назначили нового мэра

Новым мэром Курска стал Евгений Маслов
true
true
true
close
Правительство Курской области

На 26-м внеочередном заседании Курского городского Собрания VII созыва депутаты единогласно избрали новым мэром областного центра Евгения Маслова. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

В комиссию по отбору кандидатов поступило пять заявок. После собеседований комиссия определила претендентов с наибольшим количеством баллов, и губернатор Курской области Александр Хинштейн внес на рассмотрение горсобрания кандидатуры Маслова, руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», и главы Рыльского района Андрея Белоусова.

Оба претендента представили депутатам свои программы развития города, после чего состоялось тайное голосование. По его итогам мэром Курска был избран Евгений Маслов.

Губернатор Хинштейн поздравил Маслова с назначением, отметив, что на нового мэра возложена большая ответственность. Он подчеркнул важность подготовки к 1000-летию города, а также поставил задачу навести порядок и вдохнуть новую жизнь в Курск, выразив надежду на плодотворную работу мэра в команде.

Ранее Хинштейн поручил уволить уличенного в коррупции начальника курского Центра занятости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами