Зеленский раскритиковал место встречи Путина и Трампа

Зеленский назвал Будапешт не лучшим местом для встречи Путина и Трампа
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Будапешт не лучшим местом для встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Я не считаю, что Будапешт — лучшая площадка для этой встречи. Потому что мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии», — заявил он.

По словам украинского лидера, существует множество «других достойных вариантов», например, Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар или Турция.

Президент Украины добавил, что премьер-министр Венгрии не сможет сделать что-то положительное для украинского народа.

20 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры Путина и Трампа в Будапеште будут иметь экзистенциальное значение для страны.

По его словам, встреча лидеров двух стран сделает хлеб дешевле, так как это может приблизить Европу к завершению конфликта, который привел к повышению цен на энергоресурсы и вследствие этого всего остального.

Ранее Трамп предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта.

