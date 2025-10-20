На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп опроверг обсуждение территориальных уступок Украины

Трамп опроверг дискуссии насчет уступки территорий Киевом
true
true
true

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что обсуждал с украинской стороной возможные территориальные уступки в пользу России. Соответствующее заявление распространило агентство Reuters.

После встречи с Владимиром Зеленским в западных СМИ появились сообщения, что американская сторона настаивала на уступке Донбасса.

«Он [Путин] что-то возьмет, он уже завоевал определенную собственность», — заявил ранее Трамп, комментируя возможные территориальные изменения.

Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, Трамп во время встречи с Зеленским неоднократно переходил на повышенный тон и в какой-то момент сбросил со стола карты боевых действий на Украине. По информации издания, встреча двух лидеров неоднократно перерастала в перепалку, во время которой президент Соединенных Штатов «постоянно ругался».

17 октября в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Американский лидер заявил, что вряд ли передаст Украине ракеты Tomahawk, однако это обсуждаемый вопрос. При этом он отметил, что может добиться урегулирования конфликта, и в этом его Зеленский поддержал. Подробнее о том, как проходили переговоры, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России.

