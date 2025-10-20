Трамп опроверг обсуждение территориальных уступок Украины

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что обсуждал с украинской стороной возможные территориальные уступки в пользу России. Соответствующее заявление распространило агентство Reuters.

После встречи с Владимиром Зеленским в западных СМИ появились сообщения, что американская сторона настаивала на уступке Донбасса.

«Он [Путин] что-то возьмет, он уже завоевал определенную собственность», — заявил ранее Трамп, комментируя возможные территориальные изменения.

Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, Трамп во время встречи с Зеленским неоднократно переходил на повышенный тон и в какой-то момент сбросил со стола карты боевых действий на Украине. По информации издания, встреча двух лидеров неоднократно перерастала в перепалку, во время которой президент Соединенных Штатов «постоянно ругался».

17 октября в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Американский лидер заявил, что вряд ли передаст Украине ракеты Tomahawk, однако это обсуждаемый вопрос. При этом он отметил, что может добиться урегулирования конфликта, и в этом его Зеленский поддержал. Подробнее о том, как проходили переговоры, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России.