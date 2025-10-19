Спецпосланник Трампа требовал от Зеленского пойти на уступки Путину

WP: Уиткофф на встрече требовал у Зеленского пойти на уступки Путину в ДНР

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф на прошедшей в пятницу встрече с украинской делегацией давил на Владимира Зеленского с требованием согласиться пойти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину по территории ДНР. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, Уиткофф во время встречи Зеленского и Трампа «давил на украинскую делегацию» в вопросе передачи подконтрольной ВСУ части Донецкой области. Спецпредставитель Трампа указывал на то, что регион «в основном русскоязычный».

Газета также отмечала, что в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом президент Владимир Путин потребовал перехода всей Донецкой народной республики (ДНР) под контроль армии России.

Газета называет это «несколько менее масштабным территориальным требованием», чем то, о котором президент РФ говорил в августе на саммите с Трампом на Аляске.

