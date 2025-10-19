На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред России оценил готовность ЕС и НАТО поддерживать Украину

Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО поддерживать Киев до последнего украинца
Европейский союз (ЕС) и НАТО демонстрируют готовность поддерживать Киев «до последнего украинца». Об этом написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Похоже, что за последние три года страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец. Это правда или преувеличение?» — говорится в публикации.

15 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад должен сохранить активную поддержку Украины, поскольку в Киеве намереваются воевать еще три года. Он призвал страны НАТО поставлять ВСУ больше боеприпасов и средств ПВО, а Европу в целом — готовиться к тому, что Россия нанесет по ней удар. В Москве в ответ заявили, что «Украина себе не хозяйка» и предположили, что еще за три года боевых действий от страны ничего не останется.

Ранее Буданов призвал украинцев не ждать мирной жизни.

