Буданов призвал украинцев не ждать «мирной жизни»

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов призвал своих сограждан не ожидать мирной жизни в ближайшие годы, поскольку угроза для республики будет сохраняться. Слова из его выступления приводит «РБК-Украина».

При этом он подчеркнул, что не имеет в виду нескончаемые боевые действия, речь идет об угрозе, «которая будет существовать рядом с Украиной».

«Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет. Речь не об этом. Но то, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе к вооруженному отпору в любой момент, — это будет», — сказал Буданов.

По его словам, «абсолютно мирная, безогромная жизнь на ближайшие годы вряд ли возможна».

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал Россию «извечным врагом» и пообещал, что Украина «никогда не покорится». По его словам, настоящая независимость невозможна без сильной армии. Главком ВСУ также выразил уверенность, что Украина сможет отстоять ее.

Ранее Буданов посетовал, что ряд стран имеют «не совсем честное поведение» в отношении России.