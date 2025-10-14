На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия

ХАМАС заявил, что израильская армия нарушила перемирие в секторе Газа
true
true
true
close
Ahmed Zakot/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), по версии палестинского движения ХАМАС, нарушила перемирие в секторе Газа, обстреляв мирных жителей и нанеся удары при помощи ракет и беспилотников. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным журналистов, израильские военные якобы атаковали район Шуджайя к востоку от Газы, в результате чего пять человек получили раны, не совместимые с жизнью. Кроме того, дрон ЦАХАЛ ударил по городу Аль-Фахари к югу от сектора Газа. Жертвой удара стал один житель Палестины.

Помимо этого, солдаты Израиля открыли огонь по людям к северу от Газы. По версии Тель-Авива, военные решили, что это боевики, поскольку граждане пересекли линию разграничения и никак не реагировали на предупреждения.

Представитель ХАМАС Хазем Касем назвал удары и обстрелы нарушением соглашения о прекращении огня и призвал Израиль выполнять возложенные на него обязательства.

13 октября президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.

