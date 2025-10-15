На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский рассказал о «военных планах» России в Белоруссии

Зеленский: Украина предупредит партнеров о «военных планах» РФ в Белоруссии
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка республики якобы получила информацию о плане России по «военной эксплуатации» территории Белоруссии, предупредив об этом своих партнеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой внешней разведки СБУ Олегом Иващенко.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент не станет разглашать информацию. Однако Киев предупредит партнеров, которым якобы может угрожать реализация планов России.

«Олег Иващенко доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать», — заявил Зеленский.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка в зоне боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства. По словам Лукашенко, он ежедневно наблюдает активное продвижение российских войск на фронте, в связи с чем украинским властям нужно действовать оперативно.

Ранее Лукашенко заявил, что считал Зеленского сыном, но тот оскорбил его.

