Политолог оценил заявление посла Франции о неготовности конфисковать активы РФ

Политолог Светов: отказ Парижа изъять активы РФ не стоит воспринимать буквально
Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Политолог Юрий Светов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление посла Франции в Москве Николя де Ривьера о том, что Париж не согласен с планами Европейского союза (ЕС) конфисковать российские активы. По мнению эксперта, подобные высказывания не следует воспринимать как окончательную позицию.

Запад, по его словам, продолжает искать способы профинансировать Украину, не расходуя собственные ресурсы.

«На следующей неделе у них заседание Европейского союза, специально посвященное теме, как украсть наши деньги. <...> Им нужно продолжать финансировать Украину, а денег нет. Есть только российские активы», — сказал Светов.

При этом он подчеркнул, что в России уже приняты меры, позволяющие ответить симметрично на изъятие средств.

14 октября Николя де Ривьер заявил, что Франция выступает против любых инициатив Евросоюза, направленных на конфискацию российских активов, и настаивает на строгом соблюдении международного права.

По словам дипломата, французский лидер Эммануэль Макрон ясно обозначил позицию Парижа — вопрос о конфискации российских средств не рассматривается. Единственной допустимой мерой, подчеркнул посол, остается использование процентов, полученных от замороженных активов, для оказания помощи Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС считает российские активы единственным источником помощи Киеву.

