На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС считает российские активы единственным источником помощи Киеву

Bloomberg: ЕС считает активы РФ единственным источником финансирования Киева
true
true
true
close
loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

В Евросоюзе растет уверенность в том, что использование замороженных российских активов на сумму $232 млрд является единственным реалистичным способом обеспечить стабильную финансовую поддержку Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Альтернативные источники финансирования, по мнению представителей ЕС, практически исчерпаны.

По информации агентства, ЕС намерен достичь политического консенсуса по вопросу использования активов РФ на саммите лидеров в Брюсселе, запланированном на следующую неделю. После достижения договоренности Европейская комиссия приступит к разработке юридической базы для механизма перенаправления средств Украине, ориентировочно ко второму кварталу 2026 года.

Обсуждаемые в ЕС планы предусматривают предоставление Украине кредита в размере около $163 млрд, обеспеченного российскими активами. Возврат средств Москве будет возможен только при условии согласия российской стороны на компенсацию ущерба, нанесенного Украине.

Ранее Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами