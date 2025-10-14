Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал политиков стран Запада осторожнее выбирать слова, комментируя заявление главы Бюро нацбезопасности Польши о том, что его страна находится в состоянии войны с Россией в киберпространстве. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Политикам следует быть осторожнее с выбором слов», — призвал дипломат.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич заявил, что Польша находится в состоянии военного конфликта с Россией.

По словам главы BBN, гибридные атаки в странах Евросоюза, начиная от вторжения беспилотников в их воздушное пространство до попыток взлома систем водоснабжения и другой критически важной инфраструктуры, проводили диверсанты, которым платили криптовалютой.

Ценцкевич объяснил, что такой способ позволяет скрывать финансовые потоки от спецслужб.

Ранее Слуцкий заявил, что провокаторы войны НАТО с РФ толкают мир к катастрофе.