Мэр Тбилиси заявил, что ему неинтересно мнение Евросоюза

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе, переизбранный 4 октября на пост мэра Тбилиси, прокомментировал просьбу главы евродипломатии Каи Каллас к грузинским властям «соблюдать право граждан на свободу собраний», озвученную на фоне протестов. По словам политика, которые цитирует газета «Взгляд», у него отсутствует интерес к Европейскому союзу (ЕС) и его лидерам.

«Евросоюз вообще не интересен мне, для меня самое важное — это его величество народ Грузии. <...> Хозяевами этой страны являются наши граждане, наше население, а не какие-то там Калласы. Наш народ решает, кому быть во власти Грузии и кому в оппозиции», — подчеркнул градоначальник.

Он также анонсировал ответ официального Тбилиси на заявление ЕС.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Каллас, а также еврокомиссар Марта Кос призвали все стороны воздержаться от насилия во время выборов в Грузии. Политики также попросили власти республики «соблюдать право граждан на свободу собраний, а все стороны — проявить спокойствие и воздержанность».

