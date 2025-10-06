На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэр Тбилиси заявил, что ему неинтересно мнение Евросоюза

Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что его не интересует мнение Евросоюза
close
Александр Имедашвили/РИА Новости

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе, переизбранный 4 октября на пост мэра Тбилиси, прокомментировал просьбу главы евродипломатии Каи Каллас к грузинским властям «соблюдать право граждан на свободу собраний», озвученную на фоне протестов. По словам политика, которые цитирует газета «Взгляд», у него отсутствует интерес к Европейскому союзу (ЕС) и его лидерам.

«Евросоюз вообще не интересен мне, для меня самое важное — это его величество народ Грузии. <...> Хозяевами этой страны являются наши граждане, наше население, а не какие-то там Калласы. Наш народ решает, кому быть во власти Грузии и кому в оппозиции», — подчеркнул градоначальник.

Он также анонсировал ответ официального Тбилиси на заявление ЕС.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Каллас, а также еврокомиссар Марта Кос призвали все стороны воздержаться от насилия во время выборов в Грузии. Политики также попросили власти республики «соблюдать право граждан на свободу собраний, а все стороны — проявить спокойствие и воздержанность».

Ранее в США заявили о выгодах дружбы Грузии с соседями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами