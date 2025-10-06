Грузии следует выстраивать дружественные отношения с соседними странами, а не обслуживать интересы государств, находящихся за тысячи километров от нее. С таким заявлением выступил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.

«Грузия должна дружить со своими соседями, а не быть прислугой тем, кто обитает за тысячи миль от нее», — написал Риттер.

Аналитик также отметил, что экономика Грузии остается сильной именно потому, что страна не присоединилась к санкциям против России.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией, — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к ЕС.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых организаторов акции, в том числе 70-летнего оперного певца Паату Бурчуладзе, штурмовавших президентский дворец. Согласно предъявленному обвинению о призывах к свержению власти, им грозит до девяти лет тюремного заключения.

Ранее в Грузии изъяли оружие, предназначавшееся «для диверсии».