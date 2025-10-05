На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС «решительно отверг» заявления властей Грузии по поводу своей роли в беспорядках

Каллас: выборы в Грузии прошли в обстановке подавления инакомыслия
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар Марта Кос призвали все стороны воздержаться от насилия во время выборов в Грузии. Их заявление опубликовано на сайте представительства ЕС в Грузии.

Политики попросили власти республики соблюдать право граждан на свободу собраний, а все стороны — проявить спокойствие и воздержанность.

Каллас и Кос считают, что местные выборы в Грузии проходили в атмосфере «широкомасштабного подавления инакомыслия». В пресс-релизе подчеркивается, что ЕС «решительно отвергает» и осуждает дезинформацию по поводу своей роли в происходящем в республике и осуждает нападки на посла Евросоюза в стране.

«Важен конструктивный и инклюзивный диалог между всеми политическими игроками и представителями гражданского общества», — говорится в тексте пресс-релиза.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к ЕС. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в Грузии изъяли оружие «для диверсии».

Протесты в Грузии — 2025
