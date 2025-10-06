На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил, чем вызвано заявление Меркель о виновных в начале СВО

Политолог Маркелов: обвиняя прибалтов, Меркель хочет обелить себя
Global Look Press

Новый формат взаимодействия Евросоюза с Москвой, о котором в интервью для венгерского издания Partizán рассказала бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, не смог бы предотвратить начало СВО. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов.

«Мы понимаем, что никакой подобный диалог ничего бы не изменил, сама же Меркель делает подобные заявления в попытке добиться двух вещей. Во-первых, политик хочет обелить память о себе и уменьшить свою вину. Сейчас ее обвиняют в том, что она долгие годы заигрывала с Россией и якобы попала под манипуляции Путина, которого вообще считают главным манипулятором и гипнотизером Европы», — сказал политолог.

С другой стороны, ««это может быть ловкий политический трюк, чтобы подставить нынешнего канцлера Германии Фридриха Мерца, которого и без того в стране не любят», добавил Маркелов.

«Меркель — это обычный конъюнктурный политик, а это значит, что она ничего не делает просто так и скорее всего выполняет чьи-то желания. В данном случае она в информационную повестку вернулась, чтобы показать, что Германия перестала быть великой не при ней, а только сейчас при Мерце. Таким образом она и высказывается против нынешнего канцлера и свою историю обеляет», — пояснил политолог.

Он сомневается, что слова Меркель относительно планов Евросоюза на диалог с Россией в 2021 году могут быть правдой. По мнению Маркелова, «если бы в ЕС действительно хотели подобных контактов, то такие страны, как Польша, Литва, Латвия и Эстония, точно не смогли бы помешать, так как в ЕС на их точку зрения никто особо не обращает внимания».

Бывшая канцлер Германии в интервью венгерскому изданию Partizán обвинила Польшу, Латвию, Литву и Эстонию в причастности к началу конфликта на Украине. Она сообщила, что эти страны саботировали в 2021 году попытку поиска конструктивного диалога с Россией.

По словам Меркель, в 2021 году она предложила новый формат диалога между Европейским союзом и президентом России Владимиром Путиным, но Польша и страны Прибалтики активно воспротивились этой инициативе.

Ранее Меркель отказалась считать Орбана «троянским конем» Путина.

СВО: последние новости
