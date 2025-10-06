На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Советник ДНР сообщил о вывозе администрации Дружковки в полном составе

ТАСС: администрацию Дружковки эвакуировали в ДНР после уничтожения документов
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Власти Украины эвакуировали гражданскую администрацию города Дружковка в ДНР в полном составе. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, перед вывозом сотрудников местной администрации проводилось многодневное уничтожение документов. Местные источники указывают, что информация сжигалась, поскольку вывезти все материалы было невозможно.

Кимаковский добавил, что в самом городе теперь номинально действует только военно-гражданская администрация.

Утром 5 октября украинские издания писали, что во Львове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Местных жителей тогда призвали не покидать свои квартиры. Мэр Львова Андрей Садовой сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Как передавало «Суспiльне», взрывы раздавались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области.

За несколько часов до этого о взрывах в Запорожской области сообщал глава подконтролькой украинской стороне областной администрации Иван Федоров. В некоторых районах региона наблюдались перебои с подачей воды и электричества.

Ранее в Запорожской области раздались взрывы на подконтрольной ВСУ территории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами