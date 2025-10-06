Советник ДНР сообщил о вывозе администрации Дружковки в полном составе

Власти Украины эвакуировали гражданскую администрацию города Дружковка в ДНР в полном составе. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, перед вывозом сотрудников местной администрации проводилось многодневное уничтожение документов. Местные источники указывают, что информация сжигалась, поскольку вывезти все материалы было невозможно.

Кимаковский добавил, что в самом городе теперь номинально действует только военно-гражданская администрация.

Утром 5 октября украинские издания писали, что во Львове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Местных жителей тогда призвали не покидать свои квартиры. Мэр Львова Андрей Садовой сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Как передавало «Суспiльне», взрывы раздавались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области.

За несколько часов до этого о взрывах в Запорожской области сообщал глава подконтролькой украинской стороне областной администрации Иван Федоров. В некоторых районах региона наблюдались перебои с подачей воды и электричества.

Ранее в Запорожской области раздались взрывы на подконтрольной ВСУ территории.