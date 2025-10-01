На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе заявили о неожиданном шаге Макрона по отношению к Украине

Politico: Макрон может помешать вступлению Украины в Евросоюз
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон может оказать поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в его стремлении препятствовать вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Politico Europe со ссылкой на источники.

По словам неназванных дипломатов, на которых ссылается издание, Орбан может заручиться поддержкой из неожиданных кругов, включая Макрона. По их данным, план изменения правил голосования сталкивается с сопротивлением со стороны ряда государств Евросоюза — в частности Франции, Нидерландов, Греции и, как ожидается, Дании. Эти страны опасаются ограничений своих возможностей блокировать заявки на вступление, которые они считают проблемными, пояснили собеседники издания.

Авторы материала отмечают, что сложившаяся ситуация открывает перед венгерским премьером «широкие возможности» для маневра. В качестве примеров приводится подход Греции, которая стремится показать способность затягивать переговоры о членстве Турции в ЕС, позиция Болгарии в отношении Северной Македонии, а также вероятность того, что Хорватия сможет заблокировать вступление Сербии в Евросоюз.

Кроме того, один из высокопоставленных дипломатов ЕС подчеркнул, что изменение правил голосования с целью ускорения процесса присоединения отдельных стран может привести к чрезмерной политизации процесса.

В конце августа агентство Bloomberg писало, что в ЕС изучили возможные правовые ходы для использования принципа большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока. Отмечалось, что изменение принципа голосования позволит принимать «быстрые и более решительные действия» и не даст отдельным странам ЕС блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока.

Ранее Орбан анонсировал «бой в клетке» на предстоящем саммите ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами