В Европе заявили о неожиданном шаге Макрона по отношению к Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон может оказать поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в его стремлении препятствовать вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Politico Europe со ссылкой на источники.

По словам неназванных дипломатов, на которых ссылается издание, Орбан может заручиться поддержкой из неожиданных кругов, включая Макрона. По их данным, план изменения правил голосования сталкивается с сопротивлением со стороны ряда государств Евросоюза — в частности Франции, Нидерландов, Греции и, как ожидается, Дании. Эти страны опасаются ограничений своих возможностей блокировать заявки на вступление, которые они считают проблемными, пояснили собеседники издания.

Авторы материала отмечают, что сложившаяся ситуация открывает перед венгерским премьером «широкие возможности» для маневра. В качестве примеров приводится подход Греции, которая стремится показать способность затягивать переговоры о членстве Турции в ЕС, позиция Болгарии в отношении Северной Македонии, а также вероятность того, что Хорватия сможет заблокировать вступление Сербии в Евросоюз.

Кроме того, один из высокопоставленных дипломатов ЕС подчеркнул, что изменение правил голосования с целью ускорения процесса присоединения отдельных стран может привести к чрезмерной политизации процесса.

В конце августа агентство Bloomberg писало, что в ЕС изучили возможные правовые ходы для использования принципа большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока. Отмечалось, что изменение принципа голосования позволит принимать «быстрые и более решительные действия» и не даст отдельным странам ЕС блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока.

Ранее Орбан анонсировал «бой в клетке» на предстоящем саммите ЕС.