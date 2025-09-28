Трамп прокомментировал стрельбу в Мичигане

Трамп назвал стрельбу в Мичигане очередным нападением на христиан в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане. Об этом сообщается на странице главы Белого дома в Truth Social.

По его словам, агенты ФБР немедленно прибыли на место происшествия, они возглавят федеральное расследование и будут оказывать полную поддержку государственным и местным чиновникам.

«Похоже, это очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки. Белый дом будет держать общественность в курсе событий, как мы всегда делаем», — написал Трамп.

Он добавил, что «эпидемия насилия в стране должна немедленно прекратиться».

28 сентября стрельба произошла в одной из мормонских церквей американского штата Мичиган, в результате нападения пострадали несколько человек, само здание в огне. Стрелявший ликвидирован. Его мотивы неизвестны. По предварительной информации, количество пострадавших в результате атаки составило от шести до восьми человек.

Ранее в США во второй раз за сутки началась стрельба в университете.