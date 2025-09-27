На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Индии заявил о кризисе ООН

Глава МИД Индии: ООН находится в кризисе из-за сопротивления реформам
Naveen Macro/Shutterstock

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о кризисном состоянии ООН, связывая это с противодействием необходимым реформам. Об этом он заявил в ходе выступления на Генассамблее организации, пишет РИА Новости.

«Объективный отчет покажет, что ООН находится в состоянии кризиса, когда мир находится под угрозой из-за конфликтов, когда развитие подрывается нехваткой ресурсов, когда права человека нарушаются терроризмом… В основе подрыва авторитета ООН лежит сопротивление реформам», — отметил глава МИД Индии.

По словам дипломата, большинство членов ООН желают реформ, но сам механизм их проведения становится непреодолимым барьером.

Джайшанкар также добавил, что Совет Безопасности ООН нуждается в расширении и обновлении для обеспечения подлинной репрезентативности. По его словам, Индия готова взять на себя более весомую роль в этой реформированной структуре.

Индия, подобно Бразилии, Германии и Японии, входит в состав «группы четырех» (G4) – объединения государств, демонстрирующих рост и масштабы влияния, сравнимые с постоянными членами Совета Безопасности ООН, и претендующих на аналогичный статус.

Ранее страны — члены G4 заявили о необходимости реформировать Совбез ООН.

