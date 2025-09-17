На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Колумбии заявили об отказе от приобретения американского оружия

Президент Петро: Колумбия больше не будет закупать оружие в США
Fernando Vergara/AP

В ответ на решение США исключить Колумбию из списка союзников по борьбе с наркобизнесом, Богота намерена отказаться от закупок американского оружия, заявил президент республики Густаво Петро. Об этом сообщает газета Nuevo Siglo.

По словам Петро, зависимость национальных вооруженных сил от оружия из США подходит к концу. Глава государства подчеркнул, что Колумбии выгоднее приобретать оружие у других стран или производить его за счет собственных ресурсов.

Недовольство Боготы вызвало недавний доклад администрации США , в котором утверждалось, что при президенте Петро выращивание коки и производство кокаина в Колумбии достигли исторического максимума.

9 августа стало известно, что Петро поддержал антинаркотическую политику президента США Дональда Трампа при условии уважения национального суверенитета.

Ранее президента Колумбии обвинили в наркомании.

