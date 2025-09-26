На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психотерапевт раскрыл, как фон дер Ляйен влияет на позицию Трампа по Украине

Психотерапевт Панкратов: фон дер Ляйен влияет на Трампа через разные каналы
Evelyn Hockstein/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен имеет множество разных путей влияния на президента США Дональда Трампа, однако ее воздействие остается ограниченным. Об этом заявил эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, передает aif.ru.

«Европейская координация создает давление (со стороны главы ЕК. — «Газета.Ru») через множественные каналы», — подчеркнул он.

В то же время отсутствие долгосрочных личных отношений с Трампом играет против фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии, по мнению психотерапевта, имеет реальную возможность повлиять на американского президента в вопросах, где европейские предложения соответствуют его коммерческим интересам и «нарциссическим потребностям».

При этом не стоит преувеличивать степень влияния фон дер Ляйен на Трампа, указал Панкратов.

«Ее влияние остается вторичным по сравнению с более опытными и психологически подготовленными игроками вроде (президента РФ Владимира. — «Газета.Ru») Путина или (председателя КНР. — «Газета.Ru») Си Цзиньпина», — отметил он.

До этого газета Politico писала о том, что фон дер Ляйен напрямую звонила Трампу и убеждала его усилить давление на Российскую Федерацию в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Евросоюз и США «активизировали контакты» после встречи фон дер Ляйен и Трампа на саммите «Большой семерки» (G7) в июле этого года. Позже американский лидер сам звонил главе ЕК и приглашал ее на переговоры в Шотландию, где было подписано торговое соглашение между Брюсселем и Вашингтоном.

Ранее Еврокомиссия утвердила содержание 19-го пакета санкций против России.

Переговоры о мире на Украине
