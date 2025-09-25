На Западе рассказали о влиянии главы ЕК на Трампа во вопросу России

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен напрямую звонила президенту США Дональду Трампу и убеждала его усилить давление на Российскую Федерацию в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что Евросоюз и США «активизировали контакты» после встречи фон дер Ляйен и Трампа на саммите «Большой семерки» (G7) в июле этого года. Позже американский лидер сам звонил главе ЕК и приглашал ее на переговоры в Шотландию, где было подписано торговое соглашение между Брюсселем и Вашингтоном.

Представитель Евросоюза отметил, что фон дер Ляйен смогла произвести впечатление на Трампа. Глава Белого дома хотел ввести пошлины в размере 35% на европейские товары, но затем он остановился на 15%. Именно прямые неофициальные разговоры помогли ЕС и США улучшить отношения, добавил собеседник издания.

Тем не менее некоторые чиновники Евросоюза настроены скептически к «дружбе» с Трампом. Они считают, что американский лидер продолжит делать то, что пожелает, вне зависимости от ранее достигнутых неформальных договоренностей, говорится в статье.

Ранее Еврокомиссия утвердила содержание 19-го пакета санкций против России.