На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин объявил о запуске первой в мире энергосистемы с замкнутым топливным циклом

Путин: РФ запустит первую ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве, пишет РИА Новости.

«Считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы <..> планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом», — сказал глава государства.

Он уточнил, что такая система начнет функционировать в Томской области.

До этого главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин сообщил, что все виды генерации, включая атомную, переживают второе рождение на фоне роста потребления электроэнергии. По его словам, яркое тому доказательство — рост цен на урановое топливо более чем втрое за последние семь лет.

Глава «Роснефти» заявил, что еще несколько лет назад атомная энергетика находилась в глубоком кризисе из-за снижения активности в отрасли, однако затем ситуация начала меняться. За последние пять лет ежегодные глобальные инвестиции в атомную энергетику увеличились на 50% и в прошлом году достигли 70 млрд долларов.

Сечин также отметил, что Россия обладает многолетним опытом строительства атомных электростанций. Стоимость самого современного российского реактора ВВЭР-1200 значительно ниже, чем американского «AP-1000», отметил он. Сегодня такие реакторы уже работают в России и планируются к вводу в эксплуатацию в дружественных странах.

Ранее в Росатоме создали ядерное топливо нового поколения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами