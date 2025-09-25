Путин объявил о запуске первой в мире энергосистемы с замкнутым топливным циклом

Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве, пишет РИА Новости.

«Считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы <..> планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом», — сказал глава государства.

Он уточнил, что такая система начнет функционировать в Томской области.

До этого главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин сообщил, что все виды генерации, включая атомную, переживают второе рождение на фоне роста потребления электроэнергии. По его словам, яркое тому доказательство — рост цен на урановое топливо более чем втрое за последние семь лет.

Глава «Роснефти» заявил, что еще несколько лет назад атомная энергетика находилась в глубоком кризисе из-за снижения активности в отрасли, однако затем ситуация начала меняться. За последние пять лет ежегодные глобальные инвестиции в атомную энергетику увеличились на 50% и в прошлом году достигли 70 млрд долларов.

Сечин также отметил, что Россия обладает многолетним опытом строительства атомных электростанций. Стоимость самого современного российского реактора ВВЭР-1200 значительно ниже, чем американского «AP-1000», отметил он. Сегодня такие реакторы уже работают в России и планируются к вводу в эксплуатацию в дружественных странах.

Ранее в Росатоме создали ядерное топливо нового поколения.