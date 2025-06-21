Глава «Роснефти» рассказал о втором рождении атомной энергетики

На фоне роста потребления электроэнергии все виды генерации, включая атомную, переживают второе рождение, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на Энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Яркое доказательство этого — рост цен на урановое топливо более чем втрое за последние 7 лет.

В теории термоядерный синтез способен генерировать почти в четыре миллиона раз больше энергии, чем сжигание нефти или угля, рассказал Игорь Сечин. Однако для поддержания термоядерной реакции и устойчивого получения энергии все еще необходимо усовершенствовать методы удержания плазмы, обеспечения ее стабильности, а также повышения КПД.

Глава «Роснефти» отметил, что еще несколько лет назад атомная энергетика находилась в глубоком кризисе из-за снижения активности в отрасли, однако затем ситуация начала меняться.

«За последние 5 лет ежегодные глобальные инвестиции в атомную энергетику увеличились на 50% и в прошлом году достигли 70 млрд долларов. Китай становится сегодня одним из лидеров атомной энергетики. За последние десять лет установленная мощность атомной генерации этой страны выросла в пять раз и приблизилась к 60 ГВт. В ближайшие годы Китай планирует завершить строительство ещё 32 реакторов», — отметил Игорь Сечин.

Он напомнил, что Россия обладает многолетним опытом строительства атомных электростанций. Стоимость самого современного российского реактора ВВЭР-1200 значительно ниже, чем американского «AP-1000». Сегодня такие реакторы уже работают в России и планируются к вводу в эксплуатацию в дружественных странах. При этом Россия входит в число 7 стран мира, которые контролируют более 90% мирового производства уранового топлива и около 70% мировых запасов урана.

«Россия сегодня — единственная в мире страна, обладающая компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи урана до утилизации ядерного топлива. Всего по российским технологиям в мире построено 80 атомных реакторов», — рассказал Сечин.

Глава «Роснефти» ожидает дальнейшего роста инвестиций в атомную сферу: повышенное внимание инвесторов сегодня привлекают к себе новые технологии, такие как малые модульные реакторы. При том что такие реакторы более мобильны, их внедрение также требуют инвестиций в развитие энергосетей. Помимо этого, отдельное внимание стоит уделить вопросам их безопасности и защищенности от террористических угроз.

Ранее Игорь Сечин в ходе своего доклада заявил, что объединение классических и альтернативных энергоресурсов в данный момент представляет наиболее рациональный подход к развитию мирового энергетического комплекса.