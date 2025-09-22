На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина

Bloomberg: следующим генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина
Bascar/Shutterstock/FOTODOM

Следующим генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Из девяти человек, возглавлявших ООН, все были мужчинами. Все громче звучат призывы к переменам», — говорится в публикации.

В агентстве сообщили, что резолюция, принятая в сентябре, призывает членов ООН «серьезно обдумать» кандидатуры женщин при выборе претендентов на пост генсека организации. Среди возможных кандидатов на этот пост, как отмечается в статье, фигурирует экс-премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Кроме Ардерн потенциальным генсеком ООН могут стать еще три женщины: премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, бывший комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и заместитель генсека ООН Амина Мохаммед.

Генеральный секретарь ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. Он предварительно проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков для одного человека, однако до сих пор никто не занимал пост генсека более двух сроков. Нынешним, девятым по счету главой организации является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что Россия не поддержит кандидатуру нового генсека ООН с западным гражданством.

