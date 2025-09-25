На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поручил обучать российских чиновников во Вьетнаме

Путин распорядился организовать стажировку чиновников во Вьетнаме
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил организовать обучение российских госслужащих во Вьетнаме в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Оператором проекта станет Президентская академия (РАНХиГС). Она совместно с вьетнамскими вузами разработает учебные программы, а также оплатит работу преподавателей, перелет и проживание участников.

Отбор чиновников для стажировки возложили на Минтруд России и другие ведомства. Списки кандидатов должны быть согласованы в Администрации президента и Аппарате правительства. По возвращении слушателей РАНХиГС представит предложения о применении вьетнамского опыта государственного управления в российской практике. Контракт планируется завершить до конца 2025 года.

В мае Президентская академия подписала соглашение о сотрудничестве с Государственной политической академией имени Хо Ши Мина. В этом году уже стартовали совместные программы: 15 сентября во Вьетнаме началась стажировка российских управленцев, а в октябре запланировано обучение вьетнамских госслужащих в России.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге чиновников будет отбирать искусственный интеллект.

