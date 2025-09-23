Трамп на Генассамблее ООН упомянул Россию десять раз

Трамп на Генассамблее ООН упомянул Путина один раз, Россию — десять

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) упомянул Россию десять раз, один раз — ее президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп упоминал конфликт на Украине, а также призывал европейские страны присоединиться к американским рестрикциям против Российской Федерации.

Американский лидер отметил, что Вашингтон готов ввести против Москвы «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение украинского конфликта.

Выступление главы Белого дома продлилось 57 минут, что почти в два раза превышает обычную продолжительность речи на Генассамблее.

В июле Трамп в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте также обещал ввести жесткие вторичные пошлины в 100% против России, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил пошлинами странам, покупающим российскую нефть.

Ранее Трамп предложил странам НАТО ввести пошлины против Китая.