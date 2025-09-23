На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп на Генассамблее ООН упомянул Россию десять раз

Трамп на Генассамблее ООН упомянул Путина один раз, Россию — десять
true
true
true
close
Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) упомянул Россию десять раз, один раз — ее президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп упоминал конфликт на Украине, а также призывал европейские страны присоединиться к американским рестрикциям против Российской Федерации.

Американский лидер отметил, что Вашингтон готов ввести против Москвы «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение украинского конфликта.

Выступление главы Белого дома продлилось 57 минут, что почти в два раза превышает обычную продолжительность речи на Генассамблее.

В июле Трамп в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте также обещал ввести жесткие вторичные пошлины в 100% против России, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил пошлинами странам, покупающим российскую нефть.

Ранее Трамп предложил странам НАТО ввести пошлины против Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами