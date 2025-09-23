На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп побил рекорд по времени выступления на ГА ООН

Al Drago/Reuters

Президент США Дональд Трамп завершил свою речь на Генеральной Ассамблее (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН), которая длилась около часа, обращением к мировому сообществу.

В заключение речи глава Белого дома призвал отстаивать национальные границы, сохранять традиционные ценности народов и совместно стремиться к построению «лучшего и более процветающего мира».

Трамп выступал с трибуны ГА ООН 57 минут, что почти в два раза превышает обычную речь на Генассамблее.

Трамп, выступая на Генассамблее ООН, обвинил организацию в расточительстве, заявив, что Организация отличается масштабным и неэффективным расходованием средств. По его словам, организация тратит значительные суммы на проекты и нужды, которые не приносят ощутимых результатов.

Он привел в пример ситуацию с тендером на реконструкцию комплекса зданий ООН, в котором участвовала компания Трампа много лет назад. Глава Белого дома отметил, что тогда все работы предлагалось выполнить за $500 млн с гарантией. Но всемирная организация решила пойти другим путем, который «оказался гораздо дороже при худшем результате», добавил он.

Ранее Трамп в ООН пригрозил России «серьезными пошлинами».

