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В Белом доме объяснили позицию Трампа о введении пошлин против России

Reuters: Трамп готов ввести пошлины в 100% для РФ и стран, покупающих ее нефть
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Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп планирует ввести пошлины против России в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, покупающих нефть у РФ, если урегулирование конфликта на Украине не произойдет в ближайшие 50 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Трамп имеет в виду, что он введет пошлины в размере 100% в отношении России, вторичные санкции против других стран, которые покупают нефть у России», — заявил он.

По словам чиновника, пошлины вступят в силу, если урегулирования украинского конфликта не произойдет через 50 дней.

Незадолго до этого американский лидер заявил, что «очень-очень недоволен» и планирует ввести «жесткие» пошлины против РФ, которые «можно назвать вторичными».

В ходе выступления перед журналистами он отметил, что часто общается с российским лидером Владимиром Путиным, и назвал эти беседы очень приятными. По словам главы Белого дома, российская сторона обладает «невероятным потенциалом», в том числе с точки зрения торговли.

14 июля директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что обещания Трампа ввести вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров — это все «отмазка», потому что в реальности подобные пошлины навредят только самим Штатам.

Ранее Трамп призвал союзников США выделить ЗРК Patriot для Украины.

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