Россия передала Украине трех детей

Россия передала Украине трех детей и молодого человека с ограниченными возможностями
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Украине при посредничестве Катара трех детей. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшее время с семьями на Украине воссоединятся трое детей – два мальчика, 8 и 15 лет, и шестилетняя девочка», — сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Омбудсмен также оказала содействие в переезде на Украину молодому человеку с инвалидностью. Всего же аппарат омбудсмена помог в воссоединении 26 детей из 18 семей с близкими в России и 115 детей из 91 семьи на Украине и в других странах.

14 августа Россия и Украина провели очередной обмен пленными в формате «84 на 84». Сначала российских военных вывезли в Белоруссию, откуда уже перенаправили в РФ для лечения и восстановления.

Недавно посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что Киев при обмене пленными с Россией пытается получить обратно наемников и радикалов, а простые солдаты ему не нужны.

Ранее Зеленский допустил «пропорциональный обмен» территорий на переговорах с Трампом.

