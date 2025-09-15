Кадыров назвал «жалким пустословием» рассуждения Пугачевой о Дудаеве

Рассуждение певицы Аллы Пугачевой о первом президенте Чеченской республики Ичкерия Джохаре Дудаеве «бестолковы», а сам Дудаев был позером, который закрывал глаза на проблемы простых чеченцев. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Его генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку. <...> Тем временем Дудаев хвастался ракетами и танками», — высказался Кадыров.

Глава российского региона добавил, что первую чеченскую войну начали схожие с Пугачевой «предатели» по типу бизнесмена Бориса Березовского, которые затем сбежали из страны, заработав миллиарды. Он назвал рассуждения артистки «жалким пустословием».

Слова Кадырова поддержал министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев, который назвал Джохара Дудаева террористом и заявил, что тепло отзывающаяся о нем Пугачева оскорбляет чеченский народ.

10 августа журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) выпустила интервью с Пугачевой, в рамках которого певица назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком.

