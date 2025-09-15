Действующий губернатор Иркутской области победил на выборах главы региона

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев победил на выборах главы региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

В материале отмечается, что специалисты уже подсчитали 100% протоколов. Представляющий партию «Единая Россия» Кобзев набрал 60,79% голосов и таким образом занял первое место.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Сергей Левченко, за которого проголосовали 22,65% избирателей. Представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Лариса Егорова набрала 8,08% голосов, а представитель ЛДПР Виктор Галицков — 5,82% голосов. Они заняли третье и четвертое места соответственно.

Игорь Кобзев родился 29 октября 1966 года в городе Воронеже. С декабря 2019 года по сентябрь 2020 года он был временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, а затем официально занял должность главы региона. Кроме того, с января 2022 года Кобзев является секретарем Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия».

