Действующий губернатор Иркутской области победил на выборах главы региона

ЦИК РФ: Кобзев победил на выборах главы Иркутской области с 60,79% голосов
close
Алексей Дружинин/РИА» Новости»

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев победил на выборах главы региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

В материале отмечается, что специалисты уже подсчитали 100% протоколов. Представляющий партию «Единая Россия» Кобзев набрал 60,79% голосов и таким образом занял первое место.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Сергей Левченко, за которого проголосовали 22,65% избирателей. Представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Лариса Егорова набрала 8,08% голосов, а представитель ЛДПР Виктор Галицков — 5,82% голосов. Они заняли третье и четвертое места соответственно.

Игорь Кобзев родился 29 октября 1966 года в городе Воронеже. С декабря 2019 года по сентябрь 2020 года он был временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, а затем официально занял должность главы региона. Кроме того, с января 2022 года Кобзев является секретарем Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о DDoS-атаках в единый день голосования.

