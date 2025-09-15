На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми

Гольдштейн набирает 70,05% голосов на выборах главы Коми
close
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах руководителя региона с 70,05% голосов после подсчета 76,81% бюллетеней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным ЦИК, второе место занимает Татьяна Саладина, набравшая с 10,99%. Замкнул тройку лидеров Александр Касьяненко, за которого проголосовали 8,78% избирателей. Четвертое место занял Сергей Каргинов — 5,46% голосов, а пятое место — Степан Соловьев с 2,32%.

Гольдштейн занял пост врио главы Коми в ноябре 2024 года. На этой должности он сменил Владимира Уйбу, который ушел в отставку. До этого Гольштейн руководил Еврейской автономной областью.

Единый день голосования — 14 сентября — охватил 81 российский регион. В субъектах прошли более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планировалось заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, легитимность выборов была обеспечена. При этом избиратели проявили высокую активность, отметила омбудсмен.

Ранее Медведев напомнил об условиях, в которых проходят выборы в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами