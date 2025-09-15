Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах руководителя региона с 70,05% голосов после подсчета 76,81% бюллетеней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным ЦИК, второе место занимает Татьяна Саладина, набравшая с 10,99%. Замкнул тройку лидеров Александр Касьяненко, за которого проголосовали 8,78% избирателей. Четвертое место занял Сергей Каргинов — 5,46% голосов, а пятое место — Степан Соловьев с 2,32%.

Гольдштейн занял пост врио главы Коми в ноябре 2024 года. На этой должности он сменил Владимира Уйбу, который ушел в отставку. До этого Гольштейн руководил Еврейской автономной областью.

Единый день голосования — 14 сентября — охватил 81 российский регион. В субъектах прошли более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планировалось заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, легитимность выборов была обеспечена. При этом избиратели проявили высокую активность, отметила омбудсмен.

Ранее Медведев напомнил об условиях, в которых проходят выборы в России.